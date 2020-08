DBU arbejder videre med store stadionplaner i Danmark

Dansk Boldspil-Union (DBU) fortæller i en visionsplan for dansk fodbolds fremtid, at unionen ønsker nye og mere moderne rammer.

Drømmen om at udvide stadion i Parken i København til en tilskuerkapacitet på 50.000 samt etablere et nyt stadion i Aarhus med plads til 25.000 tilskuere lever videre.

Visionen afhænger af godkendelse hos mange aktører, understreger DBU, som vil drøfte og undersøge planerne i tæt samarbejde med de relevante parter.

Sidste år luftede DBU første gang stadionplanerne i København og Aarhus, og nu er man så kommet et stykke videre med arbejdet.

På DBU's hjemmeside lyder det:

- DBU vil gå i dialog med Parken Sport & Entertainment som ejere samt Københavns Kommune og være med til at udvikle planer for et mere moderne stadion med bedre og moderniserede faciliteter for fans, spillere og sponsorer samt mulighed for flere pladser - gerne op mod 50.000.

Og for planerne i Aarhus er visionen fra DBU:

- Etablering af nyt og moderne stadion - gerne med plads til 25.000 tilskuere - i Kongelunden i Aarhus. Aarhus Kommune og AGF er allerede langt i arbejdet, og nu ønsker DBU at bidrage med aftale om landskampe.

DBU ønsker også at rykke sit hovedkvarter fra Brøndby til kontorer ved siden af Parken i København. Her skal også være plads til Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen.

Hvis det sker, vil DBU som et led i planen sælge det nuværende hovedkontor i Brøndby.

DBU vil også rykke DBU Jyllands hovedkontor fra Tilst ved Aarhus til Kongelund i Aarhus.

Unionen oplyser også, at der skal etableres et nationalt trænings- og videnscenter for dansk fodbold ved Syddansk Universitet i Odense.

Her skal der være plads til både træningsbaner, innovation-, analyse- og forskningsenheder, forklarer DBU.

DBU-formand Jesper Møller og næstformænd Bent Clausen og Thomas Christensen står som fælles afsender af følgende budskab:

- Vi har nu en vision, og sammen med relevante parter vil vi nu arbejde på at konkretisere arbejdet og beslutte, hvordan vi sammen kan nå i mål.

- Vi har sat en retning og går nu i dialog med de relevante kommuner, klubber og selskaber.

- Kun i tæt samarbejde kan vi skabe de bedste rammer for udviklingen af dansk fodbold, for der er lang vej endnu.