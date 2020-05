DBU ansætter ungdomslandstrænere og indleder ny cyklus

Kenneth Weber og Jens Olsen er således blevet ansat fra 1. august som landstrænere for henholdsvis U16-/U17- og U18-/U19-landsholdene for drenge.

Efter sommerferien vil to nye ansigter få ansvaret for nogle af de danske ungdomslandshold i fodbold.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

Når Weber og Olsen får ansvar for to ungdomslandshold, så er det fordi, DBU har implementeret trænercyklusser, så den pågældende træner kommer til at følge den samme årgang i to år.

Det betyder, at Kenneth Weber 1. august starter som U16-landstræner og året efter bliver U17-træner, således at han træner den samme årgang som året før.

Nuværende U16-landstræner Søren Hermansen bliver fra 1. august U17-træner.

Det samme gælder Jens Olsen, der kommer til at skifte med nuværende U20-landstræner Lars Knudsen. Olsen starter som U19-træner. Derefter bliver han U18-træner i 2021, hvorefter han så tager et år som U19-træner og dermed følger samme årgang i to år.

DBU har siden slutningen af 2015 haft en trænercyklus på U16- og U17-landsholdene, men laver det altså nu også på U18- og U19-niveau.

Kenneth Weber er ansat på en toårig kontrakt, mens Jens Olsens gælder i tre år.

Weber, der er 50 år, har en fortid som ungdoms- og talenttræner i Lyngby og er lige nu ansat i en lignende rolle i FC København.

44-årige Olsen har også været ungdomstræner i Lyngby og stod fra 2014 til 2019 i spidsen for Nykøbing FC, som han var med til at rykke op i 1. division i 2016.

Weber og Olsen erstatter U17-træner Michael Pedersen og U19-træner Henrik Clausen, hvis kontrakter udløber.