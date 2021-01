DBU afviser Qatar-boykot: Gør størst forskel ved fremmøde

Danmarks fodboldlandshold kan gøre en større forskel ved at møde op til VM i Qatar og forsøge at påvirke tingenes tilstand end at boykotte begivenheden i foragt over mangel på menneskerettigheder.

Den havde ud over DBU blandt andet deltagelse af Danmarks Idrætsforbund, Amnesty International, Play The Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport, og repræsentanter fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Et borgerforslag opfordrer til dansk boykot af VM-slutrunden i 2022 i tilfælde af kvalifikation, men boykot kommer ikke på tale.

DBU-formand Jesper Møller slog fast, at det kun vil ske, hvis regeringen beslutter det, og på et samråd i Udenrigsudvalget i sidste uge lød det, at der ikke er planer om politiske initiativer i den retning.

- Vi truer ikke med at blive væk, men truer med at komme, sagde Jesper Møller med henvisning til, at man vil fortsætte med at rejse til Qatar for at besigtige landets forhold og gennem dialog påvirke til forbedringer.

For trods reformer bliver migrantarbejdere, der bygger stadioner og infrastruktur, stadig budt kummerlige forhold med tvangsarbejde, overgreb, udebleven løn og svære vilkår for at komme ud af aftalen igen, påpegede Amnesty International.

- Der er lavet reformer, men rapporter viser, at de er meget svagt implementerede, og overvågningen er utilstrækkelig. Det har Fifa også et ansvar for at monitorere, sagde Trine Christensen, Amnesty International Danmarks generalsekretær.

- VM er det bedste vindue til at gøre noget, så vi vil først anbefale en boykot, hvis vi vurderer, at man ikke kan afholde VM, uden vilkårene bliver værre, fortsatte hun.

Andreas Graf, der er Fifas chef for menneskerettigheder og antidiskrimination, forsikrede, at man tager problemstillingen meget alvorligt og holder skarpt øje med udviklingen i Qatar.

Direkte adspurgt kunne han ikke svare på, hvordan Fifa vil reagere, hvis deltagere boykotter VM, men tilføjede, at man i Fifa er blevet mere åben for ytringer af politiske budskaber og henviste til, at regnbueflag for homoseksuelles rettigheder blev tilladt ved VM i Rusland i 2018.

Tidligere i denne uge blev Hviderusland frataget værtskabet for dette års VM i ishockey blandt andet for brud på menneskerettigheder.

Derfor fandt Jens Sejer Andersen, der er international direktør for organisationen Play the Game, timingen for fredagens høring god.

Den slags konsekvenser kan være med til lægge yderligere pres på Qatar. Både på kort og længere sigt.

- VM er ikke det eneste vindue, hvor man kan påvirke. Qatar vil helt sikkert også ansøge om OL, og det vil blive meget svært at få, hvis der ikke bliver rettet op tingene, vurderede Jens Sejer Andersen.

DBU's Governance- og udviklingskomité-formand Helle Thorning-Schmidt mener da også, at det bør være sidste gang, at man står med en problemstilling som den i forbindelse med VM i Qatar.

- Det bør aldrig ske igen, at man vælger en vært som Qatar, hvor der ikke er sikret gode forhold. Derfor skal vi blive ved med at presse på og holde dem oppe på forbedringer.

- Vi skal blive ved med at debattere og diskutere det i forsøget på at finde løsninger og påvirke til at skabe forandringer, lød den tidligere statsministers afslutningsreplik.

VM afvikles i Qatar fra 21. november til 18. december i 2022.