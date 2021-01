DBU: Ny aftale løser dansk fodbolds sponsorproblem

De to måtte ikke optræde sammen, og det fik Arbejdernes Landsbank til at suspendere sit sponsorat midlertidigt.

- Vi er meget glade for, at partierne bag aftalen nu løser udfordringen. Lovens konsekvenser har ramt hele dansk fodbold og idræt, og vi hilser derfor lovændringen meget velkommen, siger administrerende direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse.

Markedsføring af forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med reklame for spiludbydere vil dog fortsat være forbudt i en reklame både online, på tv og i det offentlige rum.

I DBU er man tilfreds med, at der rettes op på udfordringerne for dansk idræt, samtidig med at partierne fastholder en stramning for kviklånsudbydere i bestræbelserne på at bekæmpe ludomani.

- Vi har hele tiden bakket op om budskabet, at ludomani skal bekæmpes. Men med den nye aftale har vi fået en kærkommen præcisering af loven, som forbedrer situationen for hele dansk fodbold.

- Tak til regeringen og partierne for at have lyttet. Nu håber vi, at lovændringen kan komme hurtigt igennem Folketinget, lyder det fra Jakob Jensen.

Regeringen vil lægge op til, at forslaget behandles i denne folketingssamling, så det kan træde i kraft inden sommeren.