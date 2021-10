DBU: Fifa-regler årsag til fjernet Qatar-kritisk banner

Den danske fan hedder Daniel Niebuhr, og han har på Twitter forklaret, at en sikkerhedsvagt og en tribuneleder bad ham om at få banneret af vejen. Det skulle være sket på ordre fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

På banneret stod skrevet: Boycott Qatar. Det henviste til et ønske om at boykotte VM-slutrunden i Qatar næste år.

Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, bekræfter episoden og forklarer baggrunden, som skyldes reglerne hos Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

- Fifas regler er jo, at man ikke må have politiske budskaber på bannere og flag til kampene. Det blev vurderet til at være et politisk budskab.

- Så er det underordnet, om der står boykot Qatar eller boykot Israel, Sverige, England eller noget, der ligger tættere på os, siger Jakob Høyer.

Der er andre bannere, som er tilladt hos Fifa. Men Fifa forbyder politiske budskaber på bannere og flag.

Et gult banner med påskriften "Human rights for migrant workers" blev tilladt i et aftalt tidsrum i Parken.

Det skete i samarbejde mellem danske fans og menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, forklarer DBU.

- Det glæder mig at se, at der var et andet flag derinde, hvor nogle fans var gået sammen med Amnesty om at støtte migrantarbejderne. Budskabet var ikke at boykotte eller bekæmpe nogen.

- Det var at støtte forholdene for nogen. Det stod som et stort gult flag på fantribunen, påpeger Jakob Høyer.

Han nævner et andet eksempel under en landskamp mod Israel.

- En anden sammenligning var, da Danmarks herrelandshold for en måned siden mødte Israel, hvor der var en del palæstinensiske flag.

- Det kan der sagtens være, hvorimod at hvis du skriver noget hen over det palæstinensiske flag med at boykotte eller bekæmpe Israel, så bliver det vurderet til at være et politisk flag og et politisk budskab.

- Dermed kan det ikke være på stadion, forklarer Jakob Høyer.

Danmark vandt tirsdagens kamp over Østrig med 1-0 og sikrede sig billetten til VM i Qatar.