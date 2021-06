DBU: Der kommer 25.000 tilskuere mod Belgien og Rusland

- Vi er glade for, at endnu flere fans kan være på plads i Parken til den største sportsbegivenhed på dansk jord nogensinde.

- Vi har kæmpet for hver enkelt at de ekstra pladser på stadion, siden regeringen meddelte os, at restriktioner er lempet for antallet af fans i Parken.

- Både logistisk, sikkerheds- og sundhedsmæssigt har vi arbejdet hurtigt i et rigtig godt samarbejde med myndighederne og UEFA, så flere fans trygt kan færdes på stadion, siger Jakob Jensen, direktør i DBU.

Regeringen meddelte tidligt torsdag morgen, at den tillader op til 25.000 tilskuere, og siden er der blevet arbejdet på at finde en praktisk løsning.

Det kan ikke lade sig gøre inden kampen mod Finland lørdag, men bliver altså muligt til de to næste gruppekampe - mod Belgien 17. juni og Rusland 21. juni.

Mod Finland lørdag vil tilskuertallet være knap 16.000.

De cirka 9000 ekstra billetter skal så vidt muligt tilbydes til de fans, der har fået annulleret tidligere købte billetter, oplyser DBU.

Fankoordinatoren i DBU, Anders Hagen, glæder sig over nyheden.

- Nu kan vi med de ekstra billetter tilbyde at give noget tilbage til de mest loyale fans af herrelandsholdet, der var uheldige at miste deres billetter i lodtrækningen, da kapaciteten blev sat ned.

- Det er så velfortjent for fansene - og kommer til at skabe en endnu bedre stemning i Parken, siger Anders Hagen.

Landsholdets sidste skanse, Kasper Schmeichel, blev forelagt muligheden for at spille foran 25.000 i Parken torsdag.

- Hvis vi kan få 25.000 i Parken, er vi lykkelige over det. Vi ville være lykkelige over bare 5000, for når man har spillet over et år uden tilskuere, så gør det mindste antal tilskuere en kæmpe forskel, sagde keeperen.

Danmark spiller mod Finland lørdag klokken 18.