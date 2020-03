DBU: Dansk fodbold lukker ned til efter påske

Dansk Boldspil-Union (DBU) meddeler, at alle aktiviteter aflyses, og alle fodboldklubber opfordres til at lukke ned i perioden frem til 13. april.

DBU følger dermed i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens pressemøde mandag eftermiddag.

Her meddelte hun, at nedlukningen af det danske samfund fortsætter til og med 13. april. Det sker i et forsøg på at minimere spredningen af coronavirus.

Dette gælder også for dansk fodbold, lyder det fra DBU, som bakker op om myndighedernes anbefalinger.

Det betyder, at alle fodboldaktiviteter aflyses til og med 13. april. Samtidig opfordres fodboldklubberne til at gøre det samme.

- I fodbold-Danmark vil vi naturligvis gøre vores for, at færrest muligt bliver smittet af coronavirus.

- Normalvis er rigtigt mange mennesker i berøring med hinanden i fodboldens verden, men det kan vi ikke lige nu.

- Vi følger myndighedernes anbefalinger og bakker op og aflyser derfor alle vores aktiviteter i denne tid, siger Bent Clausen, formand for DBU's breddekomité og næstformand i DBU's bestyrelse.

DBU repræsenterer på breddeniveau landets godt 1600 fodboldklubber med i alt 329.000 medlemmer. De skal nu vente med et snøre fodboldstøvlerne.

- I DBU Bredde aflyser alle seks lokalunioner alle fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer samt klubbesøg og andre arrangementer.

- Vi opfordrer selvfølgelig også alle vores klubber til at følge myndighedernes anbefalinger og regler, siger Lars Albæk, formand for DBU Bredde.

Normalt plejer alle serieklubber i Danmark at indlede sæsonen i starten af april, men det bliver ikke til noget.

- Vi er fuldt ud klar over, at forlængelsen af den nuværende nedlukningsperiode vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar vægter højest i denne situation, påpeger Lars Albæk.

Alle landskampe og ungdomslandskampe er også aflyst i marts og april, og Superligaen er sat på pause på ubestemt tid.