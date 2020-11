Artiklen: DBU: Alle spillere er testet negative for coronavirus

DBU: Alle spillere er testet negative for coronavirus

Alle spillere, trænere og medlemmer af staben er onsdag testet negative for coronavirus

Alle spillere, trænere og medlemmer af staben på herrelandsholdet er onsdag testet negative. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

- I dag fik alle spillere, trænere og medlemmer af staben foretaget en PCR-test. Alle er testet negative.

- Både de isolerede trænere og spillere samt alle dem, der er med til kampen mod Sverige, siger DBU's landsholdslæge, Morten Boesen.

- Det ændrer ikke på, at de, der er sendt i hjemmeisolation, fortsat først må forlade deres værelser, når der foreligger en negativ test på fjerdedagen, siger lægen.

Mandag aften blev Robert Skov og en DBU-behandler testet positive for coronavirus i landsholdslejren.

Begge blev sendt hjem, og alle, der havde haft nærkontakt med en af de to, er blevet isoleret. Dermed måtte yderligere ni spillere og landstrænerduoen vinke farvel til Sverige-kampen.

Efter at have indkaldt en række nye spillere råder landstrænervikar Ebbe Sand over 20 mand.

De mest prominente navne, der er med fra start mod Sverige, er Christian Eriksen, Thomas Delaney og Kasper Dolberg.

Danmark skal spille yderligere to kampe i den igangværende landsholdssamling. Holdet skal møde Island i Parken på søndag og Belgien på udebane tre dage senere.

Danmarks testkamp mod Sverige blev fløjtet i gang onsdag klokken 19.30 på Brøndby Stadion.