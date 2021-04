Cykelverdensmester tager tre år mere hos Quick-Step

- Det var det logiske at gøre, og det har på intet tidspunkt været aktuelt at gøre noget andet, siger Julian Alaphilippe.

Den 28-årige franskmand har været hos Quick-Step siden 2014-sæsonen. I de seneste år har han været en af de mest fremtrædende stjerner.

Han har ved flere lejligheder vundet etaper i verdens største cykelløb, Tour de France, hvor han også har båret den gule førertrøje på mange etaper.

Både i 2019 og 2020 kæmpede han indædt for at beholde trøjen hele vejen til Paris, men det lykkedes ikke.

Sidste år opnåede han en milepæl, da han kom først over stregen ved verdensmesterskabet i italienske Emilia-Romagna.

Lige siden har han kørt rundt i den regnbuefarvede verdensmestertrøje. Iført den har han i 2021 vundet en enkelt etape i Tirreno-Adriatico.

Han var udnævnt som en favoritterne til klassikeren Flandern Rundt, men her var hans danske holdkammerat Kasper Asgreen stærkest og vandt.

Holddirektør Patrick Lefevere er begejstret over udsigten til flere års samarbejde med den franske stjerne.

- Han kom til holdet som 21-årig, og vi vidste, at han havde talent. Det gør os stolte, at han er vokset ind i den rolle, han har i cykelsporten i dag, siger Patrick Lefevere.

Mens Alaphilippe er en stor individuel stjerne, fremhæver holddirektøren ham også som en "fantastisk holdkammerat".

- Vi så for nylig, hvor meget det betød for ham, at Kasper (Asgreen, red.) vandt Flandern Rundt, siger Lefevere med henvisning til, at Alaphilippe efter løbet var tydeligt berørt af danskerens sejr.

Quick-Step er et af de mest vindende cykelhold på World Touren.

Da Mark Cavendish onsdag kørte først over stregen på en etape i Tyrkiet Rundt, var det holdets sejr nummer 800 siden 2003.

