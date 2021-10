Cykeltop bruger anden målstok til Rwanda

Berømmelsen brugte han blandt andet til at rette kritik mod Rwandas præsident, Paul Kagame. Men 20. september i år blev Paul Rusesabagina idømt 25 års fængsel i Rwanda for terror, gidseltagning og brandstiftelse.

Han var kendt som helten, der i filmen "Hotel Rwanda" reddede hundredvis af tutsier under radikale hutuers folkedrab på cirka 800.000 mennesker.

Bare fire dage senere blev landet Afrikas første vært for VM i cykling.

Den begivenhedsrige uge indkapsler den debat, der er fulgt i kølvandet på Den Internationale Cykelunions (UCI) valgt af Rwanda som VM-vært i 2025.

Kan man placere en af verdens største cykelbegivenheder i et land, der trods fremgang kritiseres af organisationer for ikke at overholde grundlæggende demokratiske rettigheder?

Højtprofilerede kritikere bliver anholdt, politiske modstandere dør på mystisk vis, og fanger udsættes for tortur, lyder nogle af kritikpunkterne fra Human Rights Watch mod Kagame og hans Rwandiske Patriotiske Front.

Professor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet Holger Bernt Hansen betegner det som "et demokratisk underskud".

- Der er næppe noget sted, der deler vandene mere, end Rwanda gør i øjeblikket, vurderer han.

- Det er et meget autoritært styre, som ikke tåler nogen form for opposition. Der bliver slået ned på det, lige så snart der er tendenser til det.

- Ytringsfriheden er begrænset, og domstolene har mindre uafhængighed, end man kunne ønske sig, siger han.

Kritikken prellede af på UCI-præsident David Lappartient, da han efter beslutningen blev forholdt de mange kritikpunkter.

- Jeg har altid sagt, at menneskerettigheder er et ekstremt vigtigt emne for os, sagde han ifølge cyclingnews.com.

- Men jeg fik mulighed for at tage til Rwanda og møde mange indbyggere. Jeg så en regering, der er kommet igennem en meget kompliceret krise og har formået at forene folket.

Og der er da også sket fremskridt i landet siden det grufulde folkedrab i 1994.

- Der er nogle områder, hvor tingene virkelig fungerer. Deres miljøpolitik for eksempel, siger Holger Bernt Hansen.

- Der er ikke så meget korruption som andre steder. Der er en vis disciplin i skolesystemet, hvor man er nået længere end andre afrikanske lande. Og sundhedssystemet fungerer faktisk, lyder det fra professoren.

Man bør ikke måle afrikanske lande efter samme målestok som nordiske, mener Henrik Jess Jensen, som udover at være formand for Danmarks Cykle Union (DCU) er en del af bestyrelsen i UCI.

Han blev imidlertid først valgt, efter at beslutningen om at lægge verdensmesterskabet i Rwanda blev truffet. Han har derfor ikke sat sig dybdegående ind i de politiske forhold.

- Vi skal altid have den opmærksomhed, at vi har en meget høj governance i Danmark. Det er vi stolte af, og vi er så stolte, at vi fortæller det.

- Men når man er i et verdensforbund som UCI, er man også nødt til at kigge i en verdens-målestok. Vi kan ikke kun kigge ud fra den danske eller nordiske, siger han.

Samme argument bruger David Lappartient over for cyclingnews.com.

- Men jeg synes, vi skal forholde os aktivt kritisk og løfte det ind i forhandlingerne med de pågældende lande. Det virker ved at påvirke det og gentage det, siger DCU-formanden.

Grænsen går for Henrik Jess Jensen ved officielle sanktioner eller påtaler mod landet fra EU eller FN.

- Det er ikke sådan, at jeg er blind for menneskerettigheder. Tværtimod. Jeg synes virkelig, vi skal værne om dem. Omvendt mener jeg bare, at vi kan blive så frelste og hellige, at vi ingen steder kan komme, lyder det fra formanden.

Ud over at stille sig til rådighed som cykelvært har Rwanda købt sig til en plads på ærmerne af Premier League-klubben Arsenal.

Og i foråret forhandlede landet sig frem til en samarbejdsaftale med Danmark om asyl og migration.

- Rwanda forsøger at gøre sig gældende som en nation, der skal tages alvorligt.

- Hvis man stiller sig til rådighed og bliver taget alvorligt på den måde, kan man også slippe lettere afsted med de demokratiske underskud, der er, siger Holger Bernt Hansen.