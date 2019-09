Cykeltalent havnede i ond cirkel: Det har pisset mig af

Grand Prix d'Isbergues er så langt fra det største løb i cykelkalenderen, men for Mads Pedersen var det et stort øjeblik, da han i sidste weekend kørte solo over målstregen i det nordligste Frankrig.

- Hvis jeg ikke havde vundet i søndags, havde det vist været den første sæson, hvor det ikke er blevet til en sejr. Det ville jeg have været ked af.

- Når nu sæsonen har været så dårlig, var det godt at vise, at man stadig kan køre på et niveau, hvor man kan køre med i finaler. Det var ikke jordens største cykelløb, men mentalt var det godt at vinde igen, siger Mads Pedersen.

Han havde et fremragende 2018 og havde forventet, at succesen ville fortsætte i denne sæson.

Men den råstærke væddeløber havde svært ved at få det til at fungere i foråret. Efterhånden som resultaterne udeblev, blev han kørt ud på et sidespor i en rolle som hjælperytter.

- Hvis du ikke leverer, bliver du bedt om at lave noget andet. Da de kunne se, at jeg ikke lavede de resultater, de gerne ville have, så skulle jeg lave et andet arbejde. Det indfandt jeg mig med, når jeg alligevel ikke var bedre.

- Men jeg kører ikke cykelløb for at skulle hjælpe andre hver gang. Og det har ligesom været det primære i år, fordi jeg kom ind i en dårlig stime i foråret.

- Jeg havde sat næsen op efter mere efter sidste år. Så kommer man ind i sådan en ond cirkel, hvor det er nemmere at hjælpe andre end at tage teten selv, siger Mads Pedersen.

Det blev til mange samtaler med hans træner hen over sommeren, og Pedersen valgte at droppe en ellers planlagt deltagelse i Vuelta a España for i stedet at jagte resultater i endagsløb.

Sejren i søndags viste, at den beslutning nok ikke var helt skæv.

- Hovedet er kommet mere og mere med igen. Undervejs tænker man på en million ting, men i sidste ende var det bare en skodperiode. Det handlede om at blive ved med at arbejde, så skulle det nok vende igen.

- Det er ikke, fordi jeg har siddet derhjemme og grædt snot over det. Jeg er ikke typen, der tænker meget over sådan nogle ting. Det har bare irriteret mig.

- Det har pisset mig af, når jeg ved, at jeg er god nok til at lave resultater, og jeg så ikke laver noget som helst. Så begynder man at finde undskyldninger, men jeg var bare ikke god nok, siger Mads Pedersen.

Nu har topformen indfundet sig igen, og vinderinstinktet er pudset af - akkurat tids nok til VM-løbet søndag.

Her er han godt nok ikke tiltænkt en hovedrolle på det stærke danske hold, men går det efter planen, skal den 23-årige sjællænder bruge sine mange kræfter på at køre offensivt.

- Jeg skal spilles ud før finalen, og så må vi se. Måske går det min vej, eller måske kommer nogle op bagfra, så jeg kan hjælpe til i finalen, lyder det fra Mads Pedersen.