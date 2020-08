Det så dramatisk ud, efter at Remco Evenepoel lørdag styrtede ud over en bro.

Cykeltalent flyves hjem liggende på ryggen efter styrt

Remco Evenepoel er i bedring efter voldsomt styrt lørdag. Han ventes snart at blive fløjet til Belgien.

Det 20-årige belgiske cykelfænomen Remco Evenepoel skal flyves hjem til Belgien liggende på ryggen efter et uhyggeligt styrt lørdag.

Det oplyser Evenepoels mandskab, Quick-Step, på sin hjemmeside.

Her lyder det desuden, at belgieren har haft en rolig nat på hospitalet i italienske Como, og at hans tilstand udvikler sig positivt.

- Holdet gør alt, der er muligt, for at bringe ham hjem så hurtigt som muligt. Forhåbentlig i løbet af de næste 24 timer på den mest effektive og sikre måde muligt, skriver det belgiske hold.

Evenepoel, der er et af de mest lysende talenter i cykelsporten, styrtede lørdag ud over en bro i den italienske klassiker Lombardiet Rundt.

Efterfølgende røntgenundersøgelser viste et brækket bækken. Undersøgelser viste desuden, at han har beskadiget den ene lunge.

Evenepoel var lørdag gået i udbrud om sejren sammen med seks andre ryttere - heriblandt danske Jakob Fuglsang fra Astana - da talentet styrtede ud over broen med cirka 40 kilometer til mål.

Jakob Fuglsang endte med at vinde Lombardiet Rundt, et af cykelsportens prestigefulde monumenter, som den første dansker nogensinde.