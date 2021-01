Cykelstjernen Tom Dumoulin holder pause på ubestemt tid

Tom Dumoulin tager en pause fra cyklingen.

Det skriver cykelholdet Jumbo-Visma på sin hjemmeside.

Det vides ikke, hvor længe Dumoulin har tænkt sig at holde pause, men hollænderen forklarer, at han har brug for at få cykelsporten på afstand.

- Jeg har i et stykke tid - måske måneder eller et år - haft følelsen af, at det er svært at finde tilbage til at være cykelrytteren Tom Dumoulin med det pres og de forventninger, der følger med, siger han i en video på holdets hjemmeside.

- Hvad ønsker Tom Dumoulin at gøre med sit liv lige nu? Det er et spørgsmål, der er blevet bygget op inden i mig gennem nogle måneder.

30-årige Dumoulin var en vigtig hjælper for holdkammeraten Primoz Roglic, da sloveneren var snublende tæt på at vinde Tour de France i 2020, før han blev overhalet i klassementet af Tadej Pogacar på næstsidste etape.

Tidligere i karrieren har Dumoulin også selv høstet store resultater, og han står noteret for 21 professionelle sejre.

Som sin nok største bedrift vandt han etapeløbet Giro d'Italia i 2017, og han har også vundet fire etaper i løbet gennem årene.

I 2018 blev han nummer to i Tour de France. Løbet, hvor han desuden har hentet tre etapesejre.

Hollænderen blev også verdensmester i enkeltstart i 2017, og alle hans største resultater er kommet som cykelrytter på Sunweb.

I 2020 skiftede han til Jumbo-Visma, men her blev det ikke til en eneste personlig sejr. Nu byder fremtiden i første omgang på et afbræk fra sporten.

- Hvem ved, hvad det fører til? Jeg har i hvert fald tænkt mig at tale meget om det, tænke mig grundigt om, gå ture med hunden og se, hvad jeg har lyst til at gøre med cyklingen, siger han.

Dumoulins kontrakt med Jumbo-Visma løber til og med sæsonen 2022.