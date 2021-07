Cykelsporten har sadlet om til grønt fokus

Flytransport af både ryttere, personale og materiel mange gange om året, holdbusser, som kører et par hundrede kilometer om dagen til etapeløb, og en masse skrald giver et stort negativt aftryk på klimaet.

Men sporten har fået øjnene op for miljøproblematikken, og fra såvel sportens ledende organisationer som de enkelte hold er der kommet fokus på området.

- Der kommer en ny generation ryttere, som vokser op med det. Der er mere fokus på det, og verden har heldigvis forandret sig til det bedre, siger den danske Quick-Step-sportsdirektør, Brian Holm.

Han er glad for, at Den Internationale Cykelunion (UCI) har skærpet reglerne på området for både hold og ryttere. Men det kunne godt være kommet tidligere.

- Det med at smide flasker og papir i naturen har jeg altid syntes, var noget svineri.

- Det syntes jeg også for 10 og 20 år siden. UCI har nu gjort noget ved det, og det er da bedre sent end aldrig.

Quick-Step indledte sidste år kampen for at gøre cykelsporten mere CO2-venlig. Man satte som mål at drive holdet CO2-neutralt ved at investere i bæredygtige projekter og samtidig have mere omtanke i dagligdagen.

Det spanske hold Movistar har også lanceret en plan for, hvordan holdet skal drives CO2-neutralt. Både solceller på taget af hovedkvarteret og overgang til hybridbiler til løbene er planlagt.

Samme toner lyder fra flere andre hold. Men der er også noget at tage fat på, når holdenes årlige CO2-aftryk ligger på et niveau, der svarer til at køre jorden rundt i bil 150-200 gange.

Tourarrangør ASO oplyser, at man arbejder efter fire kerneværdier. En af dem er, at man tager et ansvar, som "handler om konstant at udvikle nye, miljøvenlige og samfundsansvarlige løsninger."

Selv om det ikke uddybes yderligere, er det i tråd med ønsker fra UCI, som i år har lavet et nyt regulativ, der skal skubbe sporten i en mindre forurenende retning.

En retning, som vil blive accelereret de kommende år ifølge Isabella Burczak, der er advocacy manager i UCI.

- UCI vil skubbe på for, at alle cykelsportens aktører begynder at måle deres aftryk på miljøet gennem CO2-aftrykket, som er det bedste redskab til at belyse vores indflydelse på miljøet, svarer hun i en mail.

- UCI planlægger også at skabe en CO2-beregner for hele cykelverdenen, som fra 2022 skal skabe et tydeligere billede af sportens miljøaftryk og gennem data skabe et fundament for fortsat forbedring.

Coronapandemiens indflydelse på 2020-sæsonen betød, at Quick-Step havde svært ved at nå i mål med alle tiltag for at blive CO2-neutral.

Men holdejer Patrick Lefevere slår fast, at der er sat en større bevægelse i gang i hele organisationen.

- Cykling er en smuk sport, som har samlet os alle, men vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan køre løb over hele verden, mens vi stadig beskytter det skrøbelige miljø, der omgiver os, siger han i en pressemeddelelse.