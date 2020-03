Til daglig bor Jonas Gregaard i Girona i Spanien, men coronaepidemien har fået ham til at flytte hjem til sine forældre i Danmark, hvor det fortsat er tilladt at cykle på landevejene. Her træner han i nærheden af Hareskoven i Furesø Kommune.

Cykelryttere flygter hjem i forsømt forår

Men lige nu er byen næsten ryddet for danske ryttere. Kun nogle få er blevet tilbage i et land, der er hårdt ramt af coronavirus, og hvor udgangsforbud gør det umuligt at træne på landevejene.

Normalt er Girona verdens navle for professionelle danske cykelryttere. En lang række af dem har base i den catalanske by med det behagelige træningsklima og den overkommelige afstand til lufthavnen i Barcelona.

