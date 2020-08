Cykelrytter vender hjem til Holland efter voldsomt styrt

Onsdag bliver Fabio Jakobsen overført fra et polsk hospital til Holland, hvor behandlingen af ham fortsætter.

Cykelrytteren Fabio Jakobsens tilstand er nu så god, at det er muligt at overflytte hollænderen til et hospital i hjemlandet.

Det meddeler cykelholdet Quick-Step på sin hjemmeside.

- Fabio Jakobsens tilstand udvikler sig i en positiv retning, og onsdag vil det være muligt at bringe ham til hospitalet i Leiden, hvor der laves opfølgende behandlinger af hans skader, lyder det fra Quick-Step.

Den 23-årige rytter var i sidste uge involveret i et voldsomt styrt på 1. etape af Polen Rundt, hvor han kæmpede med om sejren i en massespurt.

Jakobsen blev dog presset ud i barrieren af landsmanden Dylan Groenewegen, der efterfølgende er blevet suspenderet af sin arbejdsgiver, Jumbo-Visma-holdet.

Reklamebarrieren splintredes, da Fabio Jakobsen ramte den i høj fart, og flere andre ryttere blev revet med i faldet.

Hollænderen blev lagt i kunstig koma, og to dage senere blev han vækket. Han blev derudover opereret i ansigtet i fem timer.