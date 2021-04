Cykelrytter gør comeback syv måneder efter voldsomt styrt

Et længe ventet comeback finder sted i Tour of Turkey, der begynder på søndag.

Her er den hollandske sprinter Fabio Jakobsen på startlisten, oplyser cykelholdet Quick-Step på sin hjemmeside.

Jakobsen har været ude af stand til at køre cykelløb, efter at han styrtede voldsomt i etapeløb Polen Rundt i august sidste år.

Her blev han med mere end 80 kilometer i timen presset ud i barrieren af landsmanden Dylan Groenewegen og styrtede voldsomt.

Siden blev han lagt i kunstig koma og har gennemgået adskillige operationer. Han pådrog sig blandt andet skader på hjerne, kranie, næse, tænder og kæbe.

Quick-Steps sportsdirektør Rik Van Slycke glæder sig til at se Fabio Jakobsen tilbage på cyklen for første gang i syv måneder.

- Vi er rigtig glade for at have Fabio med på holdet. Han var selvfølgelig med på træningslejren i vinter, men nu er det anderledes, og vi er glade for, at den fremgang, han har vist de seneste måneder, har fået ham hertil.

- Det handler om at tage en dag ad gangen, finde rytmen igen og komme tilbage i løb efter så lang en pause, siger han.

Mens Jakobsen nu kan gøre comeback, må Groenewegen fortsat vente på at vende tilbage til cykelsporten.

I kølvandet på det voldsomme styrt blev Jumbo-Visma-stjernen idømt ni måneders karantæne af Den Internationale Cykelunion (UCI) og er suspenderet frem til 7. maj.

Tour of Turkey køres fra 11. til 18. april. Fabio Jakobsen får masser af muligheder for at blande sig i spurterne, hvis han har lyst.

Fem af løbets otte etaper har potentiale til at ende i massespurter.