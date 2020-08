Cykelrytter afviser: Jeg havde ikke feber under DM

Årets DM i landevejs cyking blev i går kørte under Corona pandemien. Utroligt forfriskende med lidt glæde i en hård tid. Alligevel er der en rytter som har frækheden til at stille til start med feber?! Undskyld mig, men hvor dum og egoistisk har man lov til at være? pic.twitter.com/dz8juAfkmx