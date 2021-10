Cykelrytter Jesper Hansen stopper karrieren som 30-årig

Efter 12 år som cykelrytter - heraf otte på topniveau - stiller Jesper Hansen cyklen i garagen.

30-årige Hansen, der i år har kørt for det danske Riwal-hold, indstiller sin aktive karriere.

Det oplyser Riwal på sin hjemmeside.

- Jeg synes, at tiden er rigtig. Jeg har opnået det, jeg kunne opnå, og så er familien begyndt at trække mere efter, at jeg er blevet far, siger Jesper Hansen på hjemmesiden.

- Det med at være hjemme hver dag - have et almindeligt liv for at sige det sådan. Når det trækker, så mister man lige det sidste del af motivationen for at køre rigtigt stærkt, og cykling er sådan, at hvis du ikke gør det 100 procent, så kan du bare ikke være med de bedste.

Hansen luftede allerede sidste år tanker om at stoppe karrieren, men endte med at få en kontrakt hos Riwal. Men nu er det altså slut.

Hansen begyndte i 2013 at køre på prøve hos Saxo-Tinkoff, og han blev på holdet frem til 2017, hvor han skiftede til Astana.

Her var han en del af en danskerkoloni, der blandt andet talte landsmændene Magnus Cort og Jakob Fuglsang.

I 2019 rykkede han over på Cofidis-holdet, som året efter fik World Tour-status.

- Jeg har ikke lavet andet end at cykle i otte år, og nu er min søn begyndt at få en alder, hvor han forstår, at jeg er væk. I løbene kan jeg mærke, at jeg også er begyndt at trække mig mere, siger Hansen.

- Jeg tager ikke de store risici, som jeg gjorde, da jeg var ung. Så det er en kombination af det hele, og så trækker det bare at kunne være hjemme hver dag og have et almindeligt familieliv.

Jesper Hansen står noteret for to professionelle sejre. I 2015 vandt han en etape i Tour of Norway, og han snuppede også den samlede sejr i løbet.