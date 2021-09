Cykellandstræner udtager alle profiler til VM-bruttotrup

Danmarksmesteren Amalie Dideriksen (Trek-Segafredo) er naturligvis med, og det samme er danmarksmesteren i enkeltstart Emma Norsgaard (Movistar) samt OL-deltagerne Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) og Julie Leth (Ceratizit-WNT).

Leth vandt sølv i Tokyo sammen med Dideriksen i parløb på banen.

De sidste fire i bruttotruppen er Marita Jensen (Team ABC), Pernille Mathiesen (Jumbo-Visma), Rebecca Koerner (Team ABC) og Trine Holmsgaard (Isorex).

- Jeg tror det er første gang, vi har mulighed for at stille med fuldt hold. Det viser, at vi har ryttere, som er med helt fremme i verdenseliten. Vi har kvalificeret os som tredje bedste nation, og det er vildt flot, siger Braikia i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Specielt Cecilie Uttrup Ludwig, men også Emma Norsgaard har indkørt mange points, og vi sigter derfor efter et topresultat i år. Bruttotruppen, som jeg har udtaget, er en blanding af vores meget erfarne ryttere og et par ryttere, som har vist rigtig flot niveau, dog uden at have den store internationale erfaring.

Af de otte er foreløbigt fire - Uttrup, Norsgaard, Mathiesen og Koerner - også udtaget til en bruttotrup til enkeltstarten. Her skal to skæres fra.

Braikia laver sin endelig udtagelse efter EM, der afvikles i italienske Trento 8-12. september.

VM køres i belgiske Flandern 18-26. september.