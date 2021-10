Cykelfan skal i retten for skæbnesvanger Tour-hilsen

Den 31-årige kvinde skal torsdag for retten i Brest, hvor hun blandt andet er sigtet for at bringe andre i fare og forårsage skader.

En Tour de France-tilskuer risikerer bøde og i værste fald en fængselsstraf for at have forårsaget et massestyrt på 1. etape af det franske etapeløb i juni.

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe risikerer hun en bøde på op til 15.000 euro og et år i fængsel.

Tilskueren havde på løbets 1. etape taget opstilling i vejsiden med et stort skilt i hænderne, hvor der var skrevet en hilsen til hendes bedsteforældre.

Hun havde front mod tv-kameraet og derfor ryggen til det forbikørende felt og opdagede ikke, at skiltet stak ud på vejen.

Det ramte rytteren Tony Martins styr, hvilket betød at ikke bare Martin, men en lang række ryttere måtte i asfalten.

Tre mand udgik på etapen, yderligere én opgav at stille til start dagen efter, og endnu flere var efterfølgende hæmmet af sår og skader i det tre uger lange løb.

Kvinden stak af fra åstedet umiddelbart efter massestyrtet, men mødte nogle dage senere op hos politiet i Landerneau i Bretagne.

Tour de France-arrangør A.S.O. varslede kort efter episoden, at man var klar til at sagsøge kvinden, men valgte nogle dage senere at droppe søgsmålet.

Rytternes fagforening, CPA, har til gengæld fastholdt sit krav om en symbolsk erstatning på en euro.

CPA-præsident Gianni Bugno forklarer i en pressemeddelelse, at man dermed forsøger at gøre opmærksom på, at der er behov for mere respekt for rytterne.

- Vi er sikre på, at tilskueren ikke havde intentioner om at gøre skade på nogen, men ved sin skødesløshed bragte hun flere af vores medlemmers helbred og sæson i fare.

- Den ene euros kompensation, vi har bedt om, betaler ikke for bruddene i begge arme på Marc Soler eller for de konsekvenser, styrtet havde for Tony Martin og de øvrige ryttere, som røg i jorden, men den har symbolsk værdi, siger Bugno.