Cykelboss melder Groenewegen til politiet efter styrt

Den hollandske cykelrytter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) kan se frem til et efterspil efter sin indblanding i konkurrenten Fabio Jakobsens (Quick-Step) voldsomme styrt i Polen Rundt.

Det gentager chefen for Quick-Step-holdet, Patrick Lefevere, efter at han onsdag i et vredt opslag på Twitter krævede, at Groenewegen blev sat i fængsel.