Curlingskipper om mulig OL-medalje: Alt skal flaske sig

Det vurderer skipper Rasmus Stjerne, der alligevel håber, at Danmark kan nå blandt de fire bedste nationer, der skal kæmpe om medaljerne.

De danske curlingherrer er ikke blandt favoritterne til at vinde medaljer ved vinterlegene i Sydkorea.

- Når vi kigger på tabellen, så er der nogle favoritter, og der er vi ikke iblandt. Vi kan også se nogle hold, der på papiret er foran os.

- Men hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så spillede vi VM-finale i 2016, og det er mange af de samme hold, vi skal spille mod ved OL, siger Rasmus Stjerne.

Derfor går curlingherrerne og drømmer om at skabe en overraske ved vinterlegene. Men det er en balancegang, fordi forventningerne heller ikke skal blive for store.

- Hvis ugen er der, og det hele flasker sig, så er vi ikke langt fra et slutspil. Og så er man en kamp fra en finale, hvor man spiller om OL-guld.

- Realistisk skal vi nok ikke snakke om medaljer, men der er heller ikke nogen grund til ikke at tro, at vi kan være med.

- Der er heller ikke grund til at sætte et medaljepres på os selv. Det vil bare skabe en masse postyr, siger han.

Sportschef Ulrik Schmidt forventer ikke, at Danmark vinder medaljer, men han vil på den anden side heller ikke udelukke, at holdet kan nå langt.

- Hos herrerne er Canada og Sverige favoritter. Så er der et felt med Schweiz, Storbritannien og Norge bagefter. Og så kommer resten.

- Men det er et lige felt, så hvis nogle af favoritterne går ned, og vi har en god uge, så kan det godt lade sig gøre at komme med i et slutspil. Men det bliver svært, vurderer Ulrik Schmidt.

Den tidligere norske OL-guldvinder Lars Vågberg har Sverige som favorit. Han ser blot en lille chance for, at danskerne kan nå langt.

- Hvis de skal have en chance for at nå podiet, skal hele teamet oppe sig og lande de gode sten, siger Lars Vågberg, der er ekspert hos Eurosport.

- Stjerne har brug for støtte fra sine holdkammerater. De vandt sølv til VM i 2016, så de ved, at de kan gøre det, men så skal hele holdet være inde i kampen hele vejen, siger han.

Curlingherrerne skal i aktion for første gang natten til onsdag dansk tid mod Sverige.