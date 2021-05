Curlingkvinder sikrer VM-avancement og OL-billet

Fredag aften sikrede Madeleine Dupont og co. en dansk OL-billet, da den næstsidste kamp i den indledende runde ved VM i Canada endte med en sejr over Skotland på 9-5.

Sejren sender Danmark op på syv af slagsen og sikrer danskerne en top-6-placering ved VM. Det udløser altså OL-kvalifikation samt avancement ved verdensmesterskaberne.

Umiddelbart efter sejren over Skotland fredag aften kunne Det Internationale Curlingforbund dog ikke bekræfte, at top-6-placeringen var i hus. Men efter at have regnet på det, kom man cirka halvanden time senere frem til, at Danmark ikke længere kan ryge ud af top-6 ved VM.

Danmark mangler fortsat at spille en enkelt kamp i den indledende runde. Den finder sted natten til lørdag dansk tid, hvor Tjekkiet venter.

Danskerne kan ikke nå at slutte i top-2 ved VM, der giver direkte adgang til semifinalerne, men skal i kamp mod et af de andre top-6-hold om en semifinaleplads.

Det danske hold ligger nummer fire, inden de sidste indledende VM-kampe bliver spillet fredag aften og natten til lørdag.

Danmark var på forhånd ikke udset mange chancer for at ende i den sjove ende af tabellen ved VM og tage en OL-billet.

Men skipper Madeleine Dupont har sammen med søsteren Denise Dupont samet Mathilde Halse, My Larsen og Lina Knudsen imponeret.

Blandt andre er verdensranglistens nummer to, Sydkorea, blevet besejret.