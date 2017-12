Curlingherrernes skipper: Vi kan klare os godt ved OL

- Det er fantastisk. Vi har spillet godt hele ugen, og at vi skulle ud i den allersidste kamp for at få billetten er noget specielt.

- Vi føler, at vi har forberedt os så godt som muligt til turneringen, men i bund og grund var det små marginaler, der gjorde udslaget, siger skipper Rasmus Stjerne

De danske curlingherrer missede tidligere søndag den første af to muligheder for at sikre OL-pladsen. I et spændende og tæt opgør vandt Italien således 6-5 i en kamp, der først blev afgjort efter en ekstra ende.

Dermed sikrede Italien sig også kvalifikation til vinter-OL.

I gruppespillet var Danmark ellers ganske suveræne.

Det blev til fem sejre af seks mulige, hvilket rakte til en førsteplads foran netop Italien og Tjekkiet.

Det gode spil i Tjekkiet har givet Rasmus Stjerne og co. blod på tanden i forhold til OL.

- Jeg er lykkelig over, at drengene gjorde det, og jeg er meget glad lige nu.

- Vi ved, at vi kan klare os godt. Vi skal bare gøre, som vi har gjort her, og så skal vi forberede os godt på det, siger skipperen.

Han sender også en hilsen til de danske curlingkvinder.

- De danske kvinder klarede den også, og det er fantastisk, så det lover godt for dansk curling lige nu. Vi er lykkelige for, at Danmark skal til OL, og vi er meget glade på alles vegne lige nu, siger Rasmus Stjerne.

I alt deltager ti nationer ved vinterlegene i curling.

Ud over Italien og Danmark, så er værtsnationen Sydkorea med, mens Canada, Sverige, USA, Japan, Schweiz, Storbritannien og Norge er kvalificeret ved at hente point ved VM i 2016 og 2017.