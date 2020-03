Curling-VM for kvinder aflyses to dage før startskud

Dermed må skipper Mathilde Halse og resten af det danske hold rejse hjem igen.

De landede onsdag aften lokal tid i Canada. Dansk Curling Forbund vil nu forsøge at få dem hjem igen hurtigst muligt, lyder det fra formand Henrik Christoffersen.

Han ærgrer sig over aflysningen, men bakker op om den.

- Vi ved, at verdensforbundet er i kontakt med WHO (verdenssundhedsorganisationen, red.) og de lokale myndigheder, og hvis de vurderer, at der er en sikkerhedsrisiko ved at gennemføre VM, så bakker vi 100 procent op om at aflyse det.

- Det er altid vores spilleres sikkerhed, der kommer først, siger Henrik Christoffersen.

Ud over Mathilde Halse bestod det danske VM-hold af viceskipper Jasmin Lander, Karolina Jensen og Julie Høgh. Madeleine Dupont var udtaget som reserve.

Curling-VM skulle have løbet af stablen fra lørdag til 22. marts.