Curling: Stort EM-comeback holder liv i dansk VM-håb

Tyrkerne var ellers foran 7-2 midtvejs i kampen, men skipper Madeleine Dupont og holdet kom flot tilbage og tog sejren.

Den betød, at danskerne slutter på ottendepladsen, som giver playoffkampe om en VM-billet mod vinderen af B-VM. Ti nationer er med ved EM.

Samtidig undgik man de to sidste pladser, som betød nedrykning.

Inden kampen stod både Danmark, Tjekkiet, Ungarn og Tyrkiet i bunden noteret for to sejre, men danskerne var bedre indbyrdes end både Ungarn og Tjekkiet.

Syvendepladsen er den sidste plads, som giver direkte kvalifikation til VM, og den snuppede Tjekkiet for næsen af Danmark.

Tjekkerne vandt 6-5 over Schweiz, og da Tjekkiet, Tyskland og Danmark alle sluttede på tre sejre, var de indbyrdes møder afgørende. Trods sejren over tjekkerne var danskerne dårligst i det regnskab og måtte nøjes med ottendepladsen.

Danmark kom skidt fra land i kampen mod tyrkerne, da stillingen efter tre ender var 4-1 i tyrkisk favør.

Det begyndte for alvor at dufte af endnu et nederlag og et kommende VM uden Danmark, da tyrkerne vandt fem ende med 3-0 og bragte sig foran med 7-2.

I sjette ende lykkedes det dog danskerne med stærkt spil at reducere til 5-7, og det blev også til 6-7.

To pointløse ender betød, at stillingen var 7-6 inden den sidste og afgørende ende, og her fik danskerne udlignet til 7-7.

Opgøret skulle dermed afgøres i en ekstra ende, og her var danskerne stærkest.

Med lille margin havde de danske kvinder den bedste sten i huset, og det gav den danske sejr på 8-7.

De danske herrer sluttede med én sejr og seks nederlag i B-gruppen, og det betyder, at Torkil Svensgaard og co. skal ud i et nedrykningsspil for ikke at ryge ned i C-gruppen.