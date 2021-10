Cristiano Ronaldo vil lukke munden på sine kritikere

Cristiano Ronaldo kommer til at vinde flere titler og lukke munden på sine kritikere, bebuder han selv.

Cristiano Ronaldo bidrager med for lidt defensivt arbejde i Manchester United.

Sådan lyder en del af kritikken af den 36-årige superstjerne, der målmæssigt er kommet fint i gang for den engelske storklub siden sommerskiftet fra Juventus.

I et større interview med Sky Sports forud for mødet med Liverpool søndag, skyder portugiseren igen.

Han bebuder blandt andet, at han kommer til at lukke munden på kritikerne.

- Jeg ved godt, hvornår holdet har brug for min hjælp i det defensive. Men min rolle i klubben er at vinde, hjælpe holdet med at vinde og score mål. Det defensive er en del af mit job.

- Nogle folk vil ikke se det, for de kan ikke lide mig. Men for at være ærlig: Jeg er 36 år, og jeg vinder alt. Skal jeg bekymre mig om de folk, der snakker dårligt om mig?

- Jeg sover godt om natten. Jeg går i seng med en rigtig god samvittighed. Og det vil jeg fortsætte med, for jeg kommer stadig til at lukke munde (kritikernes, red.) og vinde ting, siger Ronaldo til Sky Sports.

Ronaldo nyder sin fodbold og er trods sine mange titler og rekorder stadig meget motiveret for at opnå mere, understreger han i interviewet.

Og så betyder omverdenens mening mindre.

- Kritik er en del af branchen, og det bekymrer mig ikke. Jeg ser det faktisk som en god ting. Hvis nogen bekymrer sig eller snakker om mig, er det fordi, de kender mit potentiale og min værdi i fodbold.

- Jeg kan give dig et eksempel. Hvis du er den bedste elev i skolen, og man spørger den værste elev, om han kan lide dig, så siger han nej, siger Ronaldo.

Ronaldo har indtil videre scoret seks mål i ni kampe for Manchester United i denne sæson.

Han har dog ikke været på tavlen i de seneste tre ligakampe, der samlet set har indbragt blot ét point. Holdet ligger nummer seks i Premier League.