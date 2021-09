Cristiano Ronaldo sætter målrekord i sen 2-1-sejr

Ronaldo delte inden onsdagens opgør mod Irland æren med Irans tidligere topangriber Ali Daei, men med to træffere har han rekorden for sig selv.

111 mål har superstjernen Cristiano Ronaldo scoret for Portugals landshold, og han er dermed alle tiders mest scorende mandlige landsholdsspiller i fodbold.

Målene betød samtidig, at Portugal vendte 0-1 til en 2-1-sejr over Irland i VM-kvalifikationen.

Ronaldo kunne have taget rekorden allerede i første halvleg, men han misbrugte et straffespark. I stedet pandede Manchester United-spilleren to gange bolden i nettet i kampens slutfase.

- Jeg er så glad. Ikke kun fordi jeg slog rekorden, men også på grund af det specielle øjeblik, vi havde. Jeg sætter pris på, hvad holdet gjorde. Vi troede på det helt til slut, siger Ronaldo til den irske tv-station RTE ifølge BBC.

Længe lignede opgøret en irsk triumf.

Den kun 19-årige keeper Gavin Bazunu, der udlejet fra Manchester City til Portsmouth i den tredjebedste række, dykkede flot ned og redde Ronaldos straffespark efter et kvarters spil.

Og siden headede forsvarsspilleren John Egan udeholdet på 1-0 lige før pausen efter en periode med flere gode irske forsøg.

Portugal pressede mere og mere på i anden halvleg, hvor kreatøren Bernardo Silva misbrugte en stor chance.

I en hektisk slutfase med chancer i begge ender udlignede Ronaldo først efter 89 minutters spil med et godt hovedstødsmål.

Og i seks minutters overtid dukkede han igen op og headede sejren hjem efter Joao Marios indlæg.

Ronaldo fik et gult kort for at fejre målet uden sin trøje på, og det koster ham en karantæne i den kommende kvalifikationskamp mod Aserbajdsjan, skriver AFP.