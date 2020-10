Cristiano Ronaldo er smittet med coronavirus

Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo er smittet med coronavirus og er ikke med for Portugal onsdag mod Sverige.

Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo er testet positiv for coronavirus.

Det meddeler det portugisiske fodboldforbund tirsdag. Dermed er Ronaldo ikke med, når Portugal onsdag møder Sverige i Nations League.

Forbundet fortæller, at Cristiano Ronaldo "har det godt og er symptomfri", at han har forladt landsholdslejren og nu befinder sig i isolation.

Samtidig meddeler fodboldforbundet, at alle de øvrige spillere i landsholdstruppen blev testet igen tirsdag som følge af Ronaldos positive prøve.

De resterende spillere afleverede alle negative testresultater tirsdag, hvorfor landstræner Fernando Santos kan råde over de resterende spillere i truppen til kampen mod Sverige.

Ronaldo er ikke den første, der bliver smittet i den portugisiske trup.

Tidligere under den igangværende landsholdssamling måtte forsvarsspilleren José Fonte og målmanden Anthony Lopes forlade truppen som følge af positive coronatest.

Ronaldo har været med to gange for det portugisiske landshold i den forgangne uge, hvor Portugal har spillet 0-0 ude mod Frankrig i Nations League og 0-0 hjemme mod Spanien i en testkamp.

Og selv om man ikke ønsker noget skidt for sine konkurrenter, er det rent sportsligt godt nyt for Sverige, at Ronaldo ikke er med i onsdagens kamp.

Superstjernen scorede nemlig begge mål i Portugals 2-0-sejr over Sverige, da de to nationer mødtes i Nations League-sammenhæng i starten af september.

Portugal fører inden onsdagens kampe Nations League-gruppen foran Frankrig.

Begge hold har syv point efter tre runder. Kroatien har tre point, mens Sverige er sidst med nul point efter tre nederlag.

Kampen mellem Portugal og Sverige spilles onsdag aften klokken 20.45 i Portugal.

35-årige Cristiano Ronaldo spiller til dagligt i den italienske storklub Juventus.