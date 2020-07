Cristiano Ronaldo har med 31 sæsonscorringer været en væsentlig årsag til, at Juventus for niende gang i træk kan kalde sig italienske mestre.

Cristiano Ronaldo dedikerer mesterskab til coronaofre

Cristiano Ronaldo dedikerer Juventus' niende mesterskab i træk til ofrene for coronapandemien.

Det skriver den portugisiske superstjerne på Instagram natten til mandag dansk tid, efter at Juventus søndag sikrede sig Serie A-titlen med en 2-0 sejr over Sampdoria.

- Henrykt over det andet mesterskab i træk og over at udbygge historien for denne fantastiske og fortræffelige klub, skriver Ronaldo på Instagram.

- Denne titel er dedikeret til alle Juventus-fans. Især dem, som lider eller har lidt under pandemien, der har overrasket os alle ved at vende op og ned på verden.

Juventus' niende mesterskab i træk kom i hus, efter nogle uger hvor holdet har kæmpet med at finde rytmen.

Men ingen af titeludfordrerne fra Lazio, Inter og Atalanta har formået at udnytte "Den gamle dames" svingende form siden genstarten af Serie A, og derfor kan Juventus igen kalde sig italienske mestre.

- Det var ikke let! Jeres mod, jeres attitude og jeres beslutsomhed var styrken, vi skulle bruge for at tage kampen op i denne tætte mesterskabskamp, skriver Cristiano Ronaldo på sin Instagram til Juventus' fans.

- Et stort kram til jer alle.

Med 31 mål i sæsonen har 35-årige Cristiano Ronaldo spillet en vigtig rolle i Juventus' seneste mesterskab.

Han er den første spiller til at score så mange mål for klubben i Italiens bedste række siden 1934.

Der mangler fortsat at blive spillet to runder i Serie A.