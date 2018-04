Cowboys vinker farvel til holdets mangeårige stjernereceiver

I knap et årti har Dez Bryant været en af de mest prominente receivere i verdens bedste liga for amerikansk fodbold. De seneste sæsoner har han dog også vist tegn på, at han ikke helt besidder fordums styrke.

Og derfor - samt for at få luft i holdets lønloft - har Cowboys altså valgt at vinke farvel til den offensive profil.

Amerikanske medier har den seneste tid i stor stil spekuleret i, at Bryant kunne være på vej væk fra sydstaterne.

Receiveren selv understreger dog, at han ønskede at blive hos Cowboys.

- Cowboy-nation, jeg har brug for, at I ved, at det her ikke var min beslutning. Jeg vil altid elske jer alle. Dallas vil altid være i mit hjerte. Kærligheden er ægte. Tak, skriver Dez Bryant fredag i et tweet.

Den spektakulære receiver blev valgt af Dallas Cowboys med det 24. valg i første runde af NFL-draften i 2010. Siden da har han etableret sig som en af de bedste receivere i klubbens historie.

Blandt andet har han grebet flere touchdowns (73 styk) end tidligere Cowboys-legender som Bob Hayes (71) og Michael Irvin (65).

Han er tre gange blevet valgt til den såkaldte Pro Bowl, der har deltagelse af hver sæsons bedste spillere. I 2014 var også valgt som All-Pro, hvilket vil sige, at han var en af ligaens allerbedste receivere.

Umiddelbart efter den imponerende 2014-sæson underskrev Bryant en stor femårig kontrakt med Cowboys.

I begyndelsen af 2015-sæsonen brækkede han dog foden, og han har siden da også kæmpet med andre skader.

Det forventes dog stadig, at mange NFL-klubber vil være yderst interesserede i at få fingre i den nu klubløse receiver.