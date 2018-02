Coutinho efter første scoring: Det var et specielt øjeblik

- Det var et specielt øjeblik for mig. Jeg har tidligere forsøgt at score det første mål. I dag skete det endelig, og så hjalp det holdet med at nå finalen, siger Coutinho efter kampen.

Otte minutter før tid erobrede Suarez bolden og spillede Ivan Rakitic fri. Kroaten sendte bolden sikkert i nettet i 82. minut.

Dermed er Valencia ude af Copa del Rey.

Det er ikke lykkedes holdet at nå finalen i den spanske turnering siden 2007/2008-sæsonen.

Og selv om holdet kæmpede, var Barcelona overlegne.

- Det gør ondt, for vi havde høje forventninger forud for kampen. Men det skulle ikke være nu. Vi er nødt til at arbejde hårdere for at vende tingene, siger Valencias målmand, Jaume Domenech.

Med sejren er FC Barcelona sikkert videre til finalen med samlet 3-0.

Her skal holdet møde Sevilla, der onsdag eliminerede Leganes med 3-1 samlet.