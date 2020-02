Counter-Strike-holdet North fyrer sin træner

Counter-Strike-holdet North har fyret træneren Torbjørn Nyborg.

I et opslag på Twitter skriver han, at han 5. februar fik at vide, at han ikke længere skulle stå i spidsen for holdet, der er et af Danmarks bedste inden for computerspillet.

- Der kommer et tidspunkt i livet, hvor man bliver mødt af uforudsigelige forhindringer. For første gang i min karriere står jeg over for en udfordring, jeg ikke har prøvet før.

- Jeg er selvfølgelig utilfreds med beslutningen, for at arbejde med holdet og spillerne er den største ære i mit liv, selv om 2019 ikke har været året med de bedste resultater, skriver Torbjørn Nyborg.

North meddelte i januar, at holdet oprustede på det sportslige setup, og det blev oplyst, at Christian Engell blev ansat som performance coach.

Ved samme lejlighed offentliggjorde North, at Counter-Strike-spilleren Markus "Kjaerbye" Kjærbye forlængede sin aftale med holdet.

Den unge e-sportsstjerne skiftede til manges overraskelse fra det danske storhold Astralis til North i februar 2018, hvor North-holdet, som er ejet af Parken Sport & Entertainment og Nordisk Film, var en relativt ny satsning.