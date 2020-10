Corts holdkammerat vinder kuperet Vuelta-etape

Spanieren Omar Fraile (Astana) jagtede ham ellers på de sidste meter, men spanieren måtte nøjes med andenpladsen foran landsmanden Alejandro Valverde (Movistar) på tredjepladsen.

Flere grupper forsøgte at etablere udbrud, men det var først med knap 100 kilometer tilbage, at der var substans i sagerne.

En gruppe på lidt mere end 30 ryttere inklusive Magnus Cort (EF) og Niklas Eg (Trek) begyndte at arbejde godt sammen og lagde afstand til hovedfeltet.

Selv om Ineos-hold satte sig i front for feltet for at holde snor i udbruddet, var afstanden vokset til lidt mere end to minutter med 60 kilometer tilbage.

En trio anført af Alejandro Valverde smuttede så fra udbruddet og havde skabt et hul på et halvt minut til resten af udbruddet med 40 kilometer tilbage.

Der skulle dog komme samling igen, efter at blandt andre Magnus Cort havde angrebet.

Cort løb dog tør for kræfter og måtte ligesom Niklas Eg slippe de bedste med lidt mere end 25 kilometer tilbage, da det gik opad på den sidste store stigning.

Den kom Michael Woods først over med en forfølgergruppe lige bag sig indeholdende Valverde, der var stærkt kørende. De smeltede sammen til en femmandsgruppe.

Da det hele skulle afgøres, var Woods stadig hurtigst, og han kunne juble over sejren efter en flot afslutning.