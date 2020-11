Cort spurter fra coronaen og tager tredje Vuelta-triumf

Han blev klar til at stille til start i årets Vuelta a España, og på fredagens 16. etape spurtede den 27-årige dansker sig til en af karrierens største sejre.

Bornholmeren sad med i et mindre feltet, som kort før mål opslugte udbryderen Remí Cavagna, så det hele skulle afgøres i en spurt.

Cort fik positioneret sig perfekt inden for den sidste kilometer, og på opløbsstrækningen var han klart hurtigste mand og vandt foran løbets førende rytter, Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Roglic hentede lidt bonussekunder med andenpladsen og fører nu løbet med 45 sekunder ned til Richard Carapaz før lørdagens bjergetape og paradeetapen til Madrid søndag.

I 2016 vandt Magnus Cort to etaper i den spanske grand tour, så han nu er oppe på tre sejre i løbet.

Et udbrud på seks mand endte med at blive samlet efter en urolig start på etapen, hvor Rémi Cavagna var største navn.

Selv om de nåede at komme mere end fem minutter foran feltet, var der ikke meget kvalitet i resten af udbruddet. Det lignede ikke for alvor et bud på en kommende duel om etapesejren.

Cavagna og Robert Stannard sad som de to sidste tilbage forrest over toppen på kategori 1-stigningen Puerto El Robledo med blot 20 sekunder til feltet og 35 kilometer til mål.

De sekunder forsvandt hurtigt, da Movistar trykkede sømmet i bund i feltet i en offensiv, men de to pressede lykkeriddere fik lov til at holde sig en my foran feltet.

Cavagna er en fantastisk temporytter, og da han kørte fra Stannard cirka 16 kilometer fra mål, fik han trukket sig omkring 20 sekunder væk fra feltet igen.

Nu var det pludselig ikke givet, at han kunne hentes, hvis bentøjet på franskmanden var intakt, men med tre kilometer til mål ramte han lidt modvind, og det dræbte hans muligheder.

Han blev hentet med to kilometer til mål, og så var chancen der for første danske sejr i årets Vuelta.

Den havde Cort ikke i sinde at lade passere, og han rykkede uimodståeligt frem på de sidste par 200 meter.