Cort forlænger kontrakten med EF Education

Den danske cykelrytter Magnus Cort skal også de kommende to år køre for EF Education.

Cykelholdet skriver på sin hjemmeside, at danskeren har forlænget sin kontrakt. På Instagram skriver Cort selv, at kontraktforlængelsen gælder i to år.

Den 28-årige cykelrytter skiftede fra Astana til EF i 2020, og han har siden haft stor succes på det amerikanske World Tour-hold.

Det er blevet til en etapesejr i Vuelta a España og i de to franske etapeløb Paris-Nice og Etoile de Besseges.

I Romandiet Rundt i slutningen af april og starten af maj blev det blandt andet til en andenplads på 3. etape og en samlet 19.-plads.

Cort vandt i 2018 en etapesejr i Tour de France, og det håber sprinteren at kunne gentage i år.

- Ikke overraskende begynder Touren snart. Jeg håber på endnu en etapesejr der, siger han til holdets hjemmeside.

- Jeg håber at få et par sejre i løbet af sæsonen. Og jeg håber og tror, at jeg også kan gøre mig til i endagsløbene og måske vinde en stor sejr i et endagsløb, siger han.

Årets Tour de France begynder 26. juni og slutter 18. juli.