Coronavirus udsætter japanske pokalkampe

Tilskuerne til syv planlagte pokalkampe i Japan kan lave nye planer onsdag aften.

Den japanske fodboldliga, J-League, har besluttet at udsætte alle onsdagens kampe i pokalturneringen YBC Levain Cup. Det skriver ligaen på sin hjemmeside.

Desuden vil J-League tirsdag diskutere, om alle kampe i både pokalturneringerne og ligaen skal udsættes frem til 15. marts på grund af frygten for det potentielt dødelige coronavirus.

- J-League vil gøre alt for at tage de nødvendige foranstaltninger for at forhindre spredningen af den nye coronavirus, står der i meddelelsen.

Sæsonstarten på den kinesiske fodboldliga er allerede blevet udskudt, og mandag meddelte den bedste sydkoreanske fodboldrække, K-League, at den udskyder sæsonstarten.

Et panel af medicinske eksperter nedsat af Japans regering advarede mandag mod, at de kommende to uger vil være kritiske i forhold til at forhindre virusset i at sprede sig.

Mindst 156 personer er ifølge nyhedsbureauet AFP blevet smittet med virusset i Japan ud over de omkring 700 personer på et krydstogtskib, der var i karantæne på vandet i to uger.

Fire af de personer, der blev syge på skibet, døde efterfølgende.

Japans sundhedsminister har allerede opfordret befolkningen til at undgå større grupper og unødvendige møder.

Japans hovedstad, Tokyo, skal i år være vært for OL, som begynder 24. juli. Arrangørerne har flere gange sagt, at legene ikke vil blive aflyst eller udsat på grund af virusset.