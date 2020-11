Coronavirus udsætter håndboldlandsholdets EM-kamp

EM-kvalifikationskampen onsdag mellem Danmarks håndboldlandshold for herrer og Schweiz i Aarhus er udsat, da schweizerne har meldt afbud grundet corona-regulativer.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Ifølge DHF har Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) tirsdag meddelt, at det schweiziske landshold har meldt afbud til landskampen på grund af retningslinjerne i de schweiziske covid-19-regulativer.

Det schweiziske landshold har set sig nødsaget til at blive hjemme. Det skyldes, at fem spillere på det schweiziske landshold til dagligt spiller i en klub, hvor en træner er blevet testet positiv for covid-19.

Det har i mellemtiden ikke været muligt for de schweiziske spillere at gennemføre en godkendt test, tids nok til at de schweiziske covid-19-regulativer overholdes, skriver DHF.

Forbundets sportschef, Morten Henriksen, ærgrer sig over det schweiziske afbud.

- Spillere, ledere, Dansk Håndbold Forbund og vores mange fans har set frem til den første kamp med herrelandsholdet siden januar.

- Afbuddet fra Schweiz er brandærgerligt, men vi håber på, at vi alligevel kan få lov til at spille kampen på et tidspunkt i den her uge, siger Morten Henriksen.

Landsholdet, der blev samlet i Herning mandag, skal også i aktion lørdag. I hvert fald efter planen. Her venter en udekamp mod Finland i Helsinki.

Der er tale om kvalifikationen til EM i 2022, og ud over Schweiz og Finland er Danmark i gruppe med Nordmakedonien i gruppe 7.

Nummer et og to i gruppen kvalificerer sig direkte til EM-slutrunden i Ungarn og Slovakiet, men også de bedste treere får adgangen til mesterskabet i 2022.

Inden man når så langt, venter i januar 2021 VM i Egypten, hvor Danmark stiller op som forsvarende verdensmester efter triumfen på hjemmebane i 2019.