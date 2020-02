Coronavirus udsætter golfturneringer på European Tour

European Tour har udskudt to golfturneringer på grund af udbruddet af coronavirus, oplyser organisationen.

Udbruddet af det dødelige coronavirus har ramt afviklingen af en lang række sportsbegivenheder, og flere kommer hele tiden til.

Fredag blev to golfturneringer på European Tour således udskudt, oplyser European Tour.

Det er turneringen The Maybank Championship i Kuala Lumpur i Malaysia samt Volvo China Open i kinesiske Shenzhen, der ikke bliver afviklet som planlagt.

Begge turneringer skulle være spillet i april, men det bliver ikke til noget, bekræfter den administrerende direktør i European Tour, Keith Pelley.

- Spillernes, tilskuernes og medarbejdernes velbefindende er altid vores absolutte prioritet.

- Selv om det er beklageligt, at Maybank Championship og Volvo China Open er udsat, så mener vi, at det er den rigtige beslutning på dette tidspunkt.

- Vi undersøger i øjeblikket alternative datoer for begge begivenheder, siger Keith Pelley.

I de seneste uger er en lang række sportsbegivenheder enten blevet aflyst, udskudt eller flyttet.

Det drejer sig blandt andet om VM i indendørs atletik, der skulle have været afholdt i den kinesiske by Nanjing fra 13. til 15. marts.

Mesterskabet er aflyst i 2020, og det internationale atletikforbund (World Athletics) arbejder på at kunne gennemføre det i 2021, skriver Reuters.

Udbruddet af coronavirus har også ramt Formel 1-kalenderen i 2020.

Det kinesiske Formel 1-grandprix i Shanghai 19. april er blevet udsat af Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og Formel 1-ledelsen.

Her lyder meldingen, at man senere på sæsonen vil beslutte, om løbet gennemføres på en anden dato i dette års kalender.

Her er Formel 1-grandprixet i Vietnam 5. april stadig på programmet, men løbet påkalder sig bekymring.

Den administrerende direktør for McLaren, Zak Brown, understregede fredag, at holdet holder et skarpt øje med situationen i forhold til løbet i Vietnam.

- Vietnam er endnu ikke nævnt som et potentielt emne, men det er jo meget tæt på Kina, så vi holder øje med situationen.

- Vi vil aldrig foretage os noget, som bringer vores folk i fare, og det tror jeg heller ikke, at Formel 1 vil gøre, siger Zak Brown.