Coronavirus udsætter Eriksens topkamp mod Juventus

Fem Serie A-kampe, der skulle være spillet i denne weekend, udsættes efter udbrud af coronavirus i Italien.

Christian Eriksen og Inters kamp mod Juventus skal spilles 13. maj i stedet for søndag aften.

Kampen mellem Juventus og Inter var imødeset med stor spænding, da det er to af topholdene, der stod til at tørne sammen.

Juventus fører lige nu Serie A med 60 point efter 25 kampe, mens Inter er placeret på en tredjeplads med 54 point.

Milans hjemmekamp mod Genoa, der kunne byde på et danskermøde, er også udsat til 13. maj.

Milan, der råder over Simon Kjær i truppen, skulle hjemme på San Siro have taget imod Genoa med danskerne Lasse Schöne, Lukas Lerager og Peter Ankersen.

De øvrige tre kampe er Parma-Spal, Sassuolo-Brescia samt Udinese-Fiorentina.

De fem kampe var i forvejen beordret til at blive spillet uden tilskuere, fordi det nordlige Italien er hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

De italienske myndigheder frygter, at virusset kan sprede sig yderligere i Italien, hvor 21 indtil nu er døde, og næsten 900 personer er smittede.

Derfor blev kampene beordret lukket for tilskuere.

Men klubberne ønsker ikke at tabe indtægter ved at spille for tomme tribuner, og især Juventus' kamp hjemme mod Inter var forventet at blive udsolgt.

Datoen 13. maj var den eneste tilgængelige dato, da Juventus og Inter fortsat er med i henholdsvis Champions League og Europa League.

Desuden er Inter og Juventus begge nået til semifinalerne i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

13. maj var egentlig beregnet til finalen i Coppa Italia, men den kamp er i stedet rykket en uge længere frem til 20. maj.

Udinese, der råder over Jens Stryger Larsen i truppen, og Fiorentina fik først besked om udsættelsen med under seks timer til de to klubbers programsatte lørdagskamp.

Derfor var Fiorentinas spillere allerede ankommet til Udine, men de må nu tage turen tilbage til Firenze.

Der spilles dog kampe i Serie A i denne weekend. Lazio, ligaens nummer to med 59 point, tager hjemme imod Bologna og Andreas Skov Olsen lørdag klokken 15.

Senere lørdag spiller Napoli hjemme mod Torino. Søndag skal Atalanta en tur til Lecce, mens Cagliari tager imod AS Roma søndag aften.

Den sidste spillerunde i Serie A spilles 24. maj.