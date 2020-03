Coronavirus udsætter EM i svømning i Budapest

Således udsættes EM i Budapest, der skulle have været afviklet fra 11. til 24. maj i den ungarske hovedstad.

Endnu et stort mesterskab må udsættes på grund af coronavirus. Denne gang rammer det svømmesporten.

I stedet håber man at kunne afvikle mesterskabet i august, lyder det fra Det Europæiske Svømmeforbund (LEN) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Man håber at kunne afvikle EM fra 17. til 30. august - en uge efter afslutningen på OL, hvis det ellers kan gennemføres - men LEN-præsident Paolo Barelli siger, at man overvejer at udskyde EM til 2021, hvis situationen ikke forbedres i de kommende måneder.

- På dette tidspunkt er det svært, hvis ikke umuligt, at planlægge med en præcis tidsramme, siger Paolo Barelli.

- Derfor er vi blevet enige med de ungarske arrangører om at revurdere situationen i slutningen af maj eller starten af juni for at se, om vi kan bekræfte de nye datoer.