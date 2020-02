Coronavirus truer Formel 1-grandprix i Kina

- Vi forventer at få information fra dem (den kinesiske promotor, red.) snart.

- Vi forstår selvfølgelig, at en udsættelse af grandprixet er en mulighed, og man kan nok gå så langt som at sige, at det er sandsynligt, når man ser på udviklingen, siger direktøren.

Grandprixet skal efter planen afvikles 19. april.

I Kina har coronavirusset smittet flere end 44.000 mennesker, og over 1100 er døde af sygdommen.

Ross Brawn, der er løbsdirektør i Formel 1, sagde i sidste uge, at man vil forsøge at undgå en aflysning. I stedet vil man forsøge at rykke grandprixet til et senere tidspunkt.

- På dette tidspunkt er det svært at lave specifikke planer, for der er for mange ubekendte faktorer, sagde Brawn.

I forvejen er der proppet et løb mere i Formel 1-kalenderen i denne sæson, så der i alt køres 22 grandprixer.

Sidste år blev Det Kinesiske Grand Prix vundet af Mercedes-køreren Valtteri Bottas. Haas-køreren Kevin Magnussen blev nummer 13.