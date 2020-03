Coronavirus skaber bøvl i Europas stramme kampkalender

Kalenderen er presset, efter at flere fodboldligaer har udsat en række kampe på grund af frygt for coronavirus.

Arbejdsgruppen skal blandt andet håndtere de udsatte kampe, som er forårsaget af frygt for coronavirus.

Senere på måneden skal der spilles playoffkampe om at komme med til sommerens EM-slutrunde, og der er også knockoutkampe i Champions League og Europa League på programmet.

Hos Uefa erkender man, at det bliver svært at finde plads til de udsatte kampe.

- Vi mødtes med de europæiske ligaer mandag for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal håndtere situationen og finde de bedst mulige løsninger.

- Fra vores side forholder vi os til situationen ved at holde kontakt med WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) og forskellige regeringer. Vi ønsker ikke at overreagere, men vi har en kontaktlinje.

- Kalenderen er fyldt, og det er vanskeligt at finde plads. Vi skal arbejde sammen for at finde løsningerne, siger Uefa-generalsekretær Theodore Theodoridis ifølge Reuters.

Det er ifølge Uefa for tidligt at sige noget om sommerens EM-slutrunde, der begynder i juni og afvikles i 12 byer i Europa.

Først vil Uefa have afviklet playoffkampene i marts, og det er det primære fokus lige nu.

- Vi har arbejdet med forskellige scenarier. EM starter i juni. Vi har kampe i de kommende uger. Vi ønsker ikke at komme med yderligere detaljer.

- De mere presserende spørgsmål bliver besvaret i de næste to uger. Men der er planer for alt, lyder det kryptisk fra Theodoridis.