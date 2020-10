Coronavirus sender tre Silkeborg-spillere i isolation

Tre Silkeborg-spillere er sendt i isolation efter at være blevet testet positive for coronavirus.

Coronavirus har nu også indfundet sig hos superliganedrykkeren Silkeborg.

Tre spillere i klubbens førsteholdstrup er blevet testet positive for virusset, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Klubben oplyser ikke, hvilke spillere der er tale om. Alle tre skulle være symptomfri og "følger nu procedurerne og er gået i isolation". Spillerne vil hverken kunne deltage i træning eller kampe i den kommende tid.

De tre coronatilfælde blev opdaget i forbindelse med den ugentlige coronatest, der er en del af den sikkerhedsprotokol, som Divisionsforeningen har udarbejdet for at kunne spille kampe under pandemien.

Selv om virus altså har spredt sig i truppen, fortsætter de øvrige spillere træningen som normalt i de kommende dage.

Klubben oplyser dog, at man vil tage nogle forholdsregler før og efter træning i håbet om at undgå yderligere smittespredning.

Blandt andet får offentligheden ingen adgang til træningen i de kommende dage.

Silkeborg imponerede senest med en 3-0-sejr på udebane over Fremad Amager og ligger aktuelt på tredjepladsen i den næstbedste række.

Holdet møder søndag Vendsyssel hjemme på Jysk Park i Silkeborg.