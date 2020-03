Bjarte Myrhol var senest på banen 7. marts, da Skjern mødte Aalborg for tomme tribuner.

Coronavirus sender Skjern-spillere i 14 dages karantæne

Bjarte Myrhol og Thomas Mogensen fra Skjern Håndbold er begge sat i 14 dages karantæne, efter at de på hver deres måde har fået coronavirus ind på livet.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Stregspilleren Myrhol er selv ramt og ligger syg med symptomer, der peger i retning af coronavirus.

- Jeg har været syg i to dage nu med alle symptomer på corona. I weekenden besøgte jeg flere af spillerne i Rhein-Neckar Löwen, hvoraf fem-seks spillere nu er testet positive for smitten.

- Vi er positive, og jeg er meget glad for, at vi ikke har været i kontakt med nogen mennesker, efter vi kom til Danmark. Jeg ville have haft det meget svært med, hvis jeg havde smittet andre, siger Myrhol.

Det fremgår ikke, om han er blevet testet for coronavirus.

Den 37-årige stregspiller, der også er kaptajn på det norske landshold, er i gang med sin sjette sæson i den vestjyske klub, hvor han har rundet 200 kampe.

Holdkammeraten Thomas Mogensen må også holde sig indendøre i to uger, fordi et af hans børn er kommet i kontakt med et coronasmittet barn.

Det tidligere landsholdsspiller er ikke selv sygdomsramt.

Hele Skjern-truppen har været hjemsendt siden 11. marts, mens håndboldligaen ligger stille som følge af coronaviruspandemien.

Al træning i klubben er droppet, og også administrationen er sendt hjem.

I sidste uge valgte Dansk Håndbold Forbund at lukke ned for alle turneringer. I første omgang blev herrernes Primo Tours Liga og HTH Ligaen for kvinder bremset indtil 25. marts.

Det er dog et åbent spørgsmål, hvornår ligaerne eventuelt kan genoptages. Dansk Håndbold Forbund valgte onsdag at aflyse to herrelandskampe mod Japan, som skulle have været spillet 18. og 19. april.