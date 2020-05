Coronavirus presser økonomien i Danmarks Cykle Union

Coronavirus kan ende med at blive faretruende dyr for Danmarks Cykle Union (DCU).

Da der i øjeblikket ikke kan afvikles cykelløb på de danske landeveje, går unionen glip af store indtægter, og økonomisk kan det ikke opvejes af, at en stor del af DCU's medarbejdere er hjemsendt på lønkompensation.

Det siger direktøren i DCU, Martin Elleberg Petersen, til B.T.

- Vi er hårdt ramt økonomisk, og vi ved ikke, hvordan vi skal komme igennem det. Hvis vi begynder at køre cykelløb igen, så begynder vi også at tjene penge. Vi har stadig PostNord Danmark Rundt, som vi håber bliver afviklet.

- Men går sæsonen ned, så kigger vi ind i et underskud på omkring tre millioner kroner. Det er meget at skulle finde i vores budget, hvor vi har kun en lille egenkapital, så der kan vi ikke finde pengene, siger direktøren til avisen.

Han fortæller også, at hvis forsamlingsloftet hæves til 50 personer i juni, vil "det måske være muligt at køre nogle løb".

PostNord Danmark Rundt skulle være afviklet i august, men er foreløbig udskudt.

Løbsdirektør Jesper Worre sagde i sidste uge til Ritzau, at man går efter at få en plads i løbskalenderen i september, før det danske efterårsvejr for alvor sætter ind og umuliggør professionelle cykelløb.