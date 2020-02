Coronavirus kan tvinge tilskuerne væk fra Serie A-kampe

Serie A-kampe uden tilskuere.

Det kan blive en nødvendighed, efter at det potentielt dødelige coronavirus har spredt sig til Norditalien, hvor de italienske myndigheder søndag udsatte fire ligakampe.

I et brev beder præsidenten for Serie A, Paolo Dal Pino, regeringen om ikke at udsætte flere kampe i den bedste italienske række på grund af frygten for virusset.