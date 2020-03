Coronavirus fører til flere danske cykelaflysninger

2020 kommer ikke til at byde på udgaver af de danske UCI-cykelløb Fyen Rundt og Grand Prix Herning.

Torsdag meddeler arrangøren af løbene på sin hjemmeside, at man har valgt at aflyse de to løb i år grundet udbruddet af coronavirus.

Løbene skulle have været kørt 8. og 9. maj, og selv om man endnu ikke ved, hvordan det ser ud med coronasituationen til den tid, har man allerede nu valgt at aflyse de to begivenheder.

- Det er vigtigt for os, at vi under de nuværende omstændigheder navigerer på en ordentlig måde over for sponsorer, samarbejdspartnere og de enkelte cykelhold.

- Derfor vælger vi at informere dem om aflysningerne allerede nu, siger medarrangør af Grand Prix Herning Steffan Bill.

Også to andre danske UCI-løb i foråret, Grand Prix Himmerland Rundt og Rent Liv Løbet Skive, er blevet aflyst. De skulle have fundet sted weekenden inden Fyen Rundt og GP Herning.

Steffan Bill slår dog fast, at løbene vender tilbage næste år.

- Det er en trist situation, men med alt det der sker i Europa lige nu, så er Fyn Rundt og Grand Prix Herning trods alt bare cykelløb, som vender tilbage på UCI's termin næste år, siger han.

Indtil videre afvikles PostNord Danmark Rundt til august som planlagt.