Coronavirus fører til aflysning af danske cykelløb

Danmarks Cykle Union (DCU) har tirsdag aflyst samtlige cykelløb på dansk jord frem til og med april.

Det meddeler DCU på sin hjemmeside efter et møde i bestyrelsen.

Cykelunionen følger dermed i sporet på flere andre sportsgrene, der for længst har indstillet kampe og arrangementer i et forsøg på at hindre spredningen af coronavirus.